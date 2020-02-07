Пассажирский вертолет потерпел крушение под Казанью

Пассажирский вертолет потерпел крушение под Казанью

07.02.2020, 17:30, Новости дня

Вертолет с тремя пассажирами на борту потерпел крушение под Казанью, сообщили в прокуратуре региона.

Об этом информирует ТАСС.

Вертолет вылетел с завода «Красный восток» в Казани в населенный пункт Матюшино, однако позже пропал с радаров, пролетев 28 км. На его поиски был направлен вертолет спасателей, информирует «Рен ТВ».

Позже выяснилось, что вертолет совершил жесткую посадку на обледеневший водоем.



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