Пассажирский вертолет потерпел крушение под Казанью

Вертолет с тремя пассажирами на борту потерпел крушение под Казанью, сообщили в прокуратуре региона.
Об этом информирует ТАСС.
Вертолет вылетел с завода «Красный восток» в Казани в населенный пункт Матюшино, однако позже пропал с радаров, пролетев 28 км. На его поиски был направлен вертолет спасателей, информирует «Рен ТВ».
Позже выяснилось, что вертолет совершил жесткую посадку на обледеневший водоем.
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