Учёные установили причину появления у людей аллергии на кошек

Учёные установили возможную причину появления у людей аллергии на кошек. Этот процесс может объяснить единственный существующий в мире ядовитый примат.

Недавнее исследование показало невероятную схожесть между аллергеном, найденным у кошек, и ядовитым белком, который вырабатывается подмышечными железами толстого лори. Этот факт натолкнул научных сотрудников на мысль о том, что если один белок стал защитным механизмом, то то же самое могло произойти и со вторым.

Несмотря на милый внешний вид, толстый лори не является безобидным животным. Он слизывает выделения подмышечных желёз, тем самым добавляя в свою слюну набор соединений, которые могут привести к гнойному воспалению даже небольшой раны. Кроме того, укус этого животного в некоторых случаях вызывает у человека анафилактический шок.

Учёные упорядочили геном толстого лори, чтобы установить природу и токсичность его защитного белка. Выяснилось, что он очень похож на аллергенный белок кошек. Исследователи убеждены, что домашние животные могут на подсознательном уровне создавать токсическое оружие, чтобы защитить себя.

Данное открытие является важным для картирования иммунологических процессов, которые мешают излечению от укусов лори, а также для создания действенных методов избавления от аллергии на животных.

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