Новый сериал Первого канала «Поздний срок»

На Первом канале стартовал новый сериал «Поздний срок»
Это история о Лере, которая девочкой мечтала стать журналисткой, девушкой шла напролом к своим целям, а женщиной столкнулась с непредсказуемыми поворотами судьбы.
Юрий Смирнов — сначала начальник, а потом и муж героини попадает в настоящую переделку. Он мер города. Спокойная и обеспеченная жизнь супругов обрывается, когда на Юрия совершают покушение.
Мужчина впадает в кому на долгие годы. А вот Лере предстоит сначала бороться за мужа, потом за себя, а следом и за новое счастье.
Однако зрители не оценили данный сериал. В большинстве отзывов аудитория негативно отзывается о надоевших всем сценарных ходах,таких как: кома, типовых персонажах (женщина с тяжёлой судьбой и мужчина негодяй) и других надоевших кальках мелодрам.
И если сюжет зрители не оценили, то актёрской игрой Любви Толкалиной только восхищались.
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