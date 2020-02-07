«Меня оклеветали, унизили и оскорбили». Подозреваемый в убийстве ветеранов медбрат заявил о своей невиновности

Медбрат-анестезист из Кировской области Сергей Вольф, которого заподозрили в убийстве ветеранов, заявил о своей невиновности. Его видеообращение опубликовал Telegram-канал «Подъем».

«Меня не просто оклеветали в социальных сетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ. Я прошу СК доказать мою невиновность, найти и наказать тех, кто оклеветал меня», – сказал Вольф.

Мужчина попросил оставить его и близких в покое.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Кировской области проверяет информацию о сотруднике областного госпиталя для ветеранов, который якобы убивал пациентов. Проверку начали после обращения пользователей форума «Двач». Представившийся медиком гражданин рассказал на форуме, как убивает своих пациентов, отключая аппарат ИВЛ. По словам пользователя. за три года он убил десять человек Пользователи вычислили анонимного автора по бейджу, фотографию которого он сам опубликовал. По их мнению, это сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф.

«Названный в публикации гражданин действительно является сотрудником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. По информации самого работника, он не принимал участие в обсуждении на форуме. Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», — сообщили в областном минздраве.

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