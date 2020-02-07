Обвиняемый в поджоге Никулинского суда признал вину

Мужчина, обвиняемый в поджоге Никулинского районного суда в Москве, признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщил адвокат.
Об этом информирует ТАСС.
В четверг сообщалось, что неизвестные закидали бутылками с «коктейлем Молотова» здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы, возгорание удалось оперативно ликвидировать. Следователи просят суд арестовать двух мужчин, обвиняемых в поджоге суда в Москве, предполагаемый заказчик объявлен в розыск.
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