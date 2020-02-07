Перевозивший детскую команду автомобиль попал в ДТП в Кузбассе, есть погибший

В Кемеровской области перевозивший детскую спортивную команду автомобиль столкнулся с другой машиной, погиб один человек, пострадали семеро, сообщили в региональном ГУМВД.

На 213 километре автодороги «Бийск – Мартыново – Новокузнецк» столкнулись Lada Kalina и Hyundai Grand Starex, сообщается на сайте ведомства.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт Спиченково города Новокузнецк», – отметили в ведомстве.

Водитель Lada умер на месте, семь пассажиров Hyundai доставлены в больницу для обследования.

В начале января автобус с детьми попал в массовое ДТП в Пермском крае.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет