Охрана Минэнерго России заказала на сайте госзакупок наклейки «Обама ЧМО»

ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России закупит наклейки «Обама ЧМО» для своего Северо-Кавказского филиала. «Открытые медиа» обнаружили заявку на портале госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту 10 автомобилей предприятия. В списке закупок значатся также упомянутые выше наклейки. Максимальная цена контракта — 1,21 млн рублей, работы выполняются с момента подписания договора по 31 декабря 2020 года.

Скриншот «Открытые медиа»

В документации заказчик сравнил цены на такие наклейки от трех разных поставщиков и указал ее среднюю цену — 81 рубль.

Между тем в компании появление наклеек в списке объяснили ошибкой Т9. Юрист Северо-кавказского филиала «Ведомственной охраны» пообещала «Открытым медиа», что строчку с наклейкой «Обама ЧМО» в ближайшее время уберут из документов закупки, и такие товары предприятие покупать не будет.

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