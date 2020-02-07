Гаджеты: Излучение iPhone 11 Pro опасно для человека



Высокотехнологичных устройств неизбежно оказывают влияние на здоровье человека, причем в основном это отрицательное влияние. В связи с этим Федеральная комиссия по связи США (FCC) ввела достаточно жесткие ограничения по отдельным параметрам для современных гаджетов.

Так для смартфонов таким показателем является удельный коэффициент поглощения (SAR),- характеризующий степень вреда наносимого здоровью человека радиочастотным излучением смартфона. На удивление именно гордость американского смартфоностроения — iPhone от Apple попали в зону риска, оказавшись одними из самых опасных для человека устройств.

Специалисты из независимой компании RF Exposure Lab изучили излучение iPhone 11 Pro, устанавливая аппарат на расстоянии 5 мм от манекена. Эксперты лаборатории также отмечают, что в случае когда смартфон находится в кармане эффект от излучения будет еще более значимым. Сравнивая полученные результаты радиочастотного излучения с предельно допустимыми регулятором FCC нормами SAR, в лаборатории получили величину 3,8 Вт/кг для 1 грамма тканей. Это более чем в два раза превышает предельную норму SAR 1,6 Вт/кг.

Казалось бы достаточно дорогостоящий смартфон должен быть обеспечен необходимой защитой и кроме того вызывает вопрос выдача сертификатов Apple на продажу смартфонов. Однако все становится на свои места, когда мы узнаем кто именно заказал исследование. Это компания Penumbra Brands, предлагающая потребителям чехля для смартфонов Gadget Guard с технологией Alara, в которых излучение от iPhone 11 Pro снижается в среднем на 67%, согласно заявлению независимой лаборатории RF Exposure Lab.

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