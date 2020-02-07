Гаджеты: Российские граждане заменят паспорт мобильным приложением



Высокие технологии, наконец, добрались до бюрократических нормативов и вскоре смогут предоставить российским гражданам дополнительную степень свободы. В очередной раз получило подтверждение намерение властей перевести систему идентификации граждан на смартфоны, создав виртуальные аналоги удостоверениям личности, а в некоторых случаях и паспортам.

По заявлению главы Минкомсвязи Максута Шадаева министерство находится на пути согласования «большого блока по идентификации». Чиновник отметил, что если пользователь свободно оплачивает покупку через смартфон, то вполне логично открыть ему доступ в охраняемые здания при помощи того же смартфона, способного во многих бытовых ситуациях заменить паспорт.

Перевод документов идентифицирующих личность в цифровую форму является одним из этапов развития взаимодействия граждан и государства в рамках программы «Цифровая экономика». В ближайшее время в рамках проекта будет тестироваться цифровая трудовая книжка.

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