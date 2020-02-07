Гаджеты: Российские граждане заменят паспорт мобильным приложением

Гаджеты: Российские граждане заменят паспорт мобильным приложением

07.02.2020, 17:23, Новости дня


Высокие технологии, наконец, добрались до бюрократических нормативов и вскоре смогут предоставить российским гражданам дополнительную степень свободы. В очередной раз получило подтверждение намерение властей перевести систему идентификации граждан на смартфоны, создав виртуальные аналоги удостоверениям личности, а в некоторых случаях и паспортам.

По заявлению главы Минкомсвязи Максута Шадаева министерство находится на пути согласования «большого блока по идентификации». Чиновник отметил, что если пользователь свободно оплачивает покупку через смартфон, то вполне логично открыть ему доступ в охраняемые здания при помощи того же смартфона, способного во многих бытовых ситуациях заменить паспорт.

Перевод документов идентифицирующих личность в цифровую форму является одним из этапов развития взаимодействия граждан и государства в рамках программы «Цифровая экономика». В ближайшее время в рамках проекта будет тестироваться цифровая трудовая книжка.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика