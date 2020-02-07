Онколога из Коми назвали «лучшим доктором» в России

Андрей Галин, являющийся заместителем главы Республиканского онкологического диспансера, получил титул «Лучшего доктора России» в рамках премии «Будем жить». Медика уже успели поздравить с премией многие коллеги.

«Хочу от всей души поздравить Галина с высоким признанием. Лауреатов премии «Будем жить» выбирают обычные люди, среди которых не только медики, но и пациенты. Для нас взаимодействие с больными – это главное. Очень символично, что наград такого масштаба могут удостоиться не только столичные специалисты, но и их коллеги из российских регионов. Детский врач из Коми в свое время был признан «Волшебником в белом халате». Это в очередной раз подтверждает, что медицина в республике находится на высоком уровне. Новый министр здравоохранения также провел часть карьеры в Коми. Хочу пожелать всем нашим пациентам здоровья и всего самого лучшего», — пояснила Татьяна Батышева, являющаяся профессором, доктором медицинских наук и заслуженным врачом РФ, информирует dni24.com

«Премия вручается в РФ уже третий год. Ежедневный труд номинантов и лауреатов очень сложно оценить, так как они делают все возможное для того, чтобы справляться с недугами. Очень важно, что призером в текущем году стал житель Коми. Он выиграл победу не только для своего региона, но и для всей страны», — отметила член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет