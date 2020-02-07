Седан Lucid Air станет первым 900-вольтовым электромобилем

В рамках апрельского мотор-шоу в Нью-Йорке запланирована презентация премиального седана Lucid Air. Модель станет первым 900-вольтовым электромобилем, однако то, что увидят гости автосалона, будет несколько отличаться от анонсированной компанией около двух лет назад версии.

Представитель компании Lucid Motors Питер Роулинсонс поделился некоторыми подробностями относительно грядущей новинки компании. Так, стало известно, что электромобиль оснастят 900-вольтовой батареей, что значительно больше, чем у Tesla или Porsche Taycan – 400 и 800 вольт соответственно. Также разработчиками удалось уменьшить в электромобиле Lucid Air расход энергии, и пробег без дополнительной подзарядки сейчас составляет порядка 400 миль (по EPA).

В Нью-Йорке в апреле текущего года компания продемонстрирует серийную версию Lucid Air. Стоимость электромобиля пока не озвучивается, как и дата выхода модели на рынок. Производитель считает, что Lucid Air сможет конкурировать с немецким Mercedes-Benz S-Class.

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