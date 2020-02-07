Православный священник Дмитрий Смирнов требует закрыть шоу «Дом-2» и «Давай поженимся!». Свое заявление он аргументировал в эфире Радио «КП».

Прежде всего, протоиерей Смирнов уверен, что упомянутые выше программы не поддерживают семейные ценности и действуют на общество развращающее, поэтому для решения проблемы рождаемости в стране необходимо запретить эти и подобные передачи, которые, по его мнению, ничего хорошего для общества не делают. Так называемые выступления участников оплачиваются крупными суммами денег, за которые они готовы демонстрировать любые негативные качества, в том числе полное отсутствие моральных принципов. Отец Дмитрий сомневается в наличии у героев популярных шоу элементарной культуры и даже начального образования. Ему сложно представить их с книгой в руках, а тем более с произведениями классической русской литературы. В качестве примера Смирнов сослался на произведение Ивана Сергеевича Тургенева «Записки охотника».

В дополнение к сказанному священник вообще отказал участникам передач в праве называться людьми, сравнив их с животными. Зрителям, которым нравятся подобные программы, он посоветовал смотреть «Поле чудес».

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