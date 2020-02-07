«Новая методика похудения – минус два килограмма за час». Слава из «НеАнгелов» постриглась

Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала в Instagram видео, снятое в парикмахерской и продемонстрировала новую прическу – удлиненное каре.
«Новая методика похудения – минус 2 килограмма за час. Слава из «НеАнгелов» образца 2010-го года. Вдохновленная клипом «Отпусти». Кто помнит? Мастер по волосам, кстати, тот же, что и 10 лет назад», – написала она.
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Новая методика похудения – минус 2 килограмма за час. Слава из НЕАНГЕЛОВ образца 2010-го года. Вдохновленная клипом «Отпусти», кто помнит? * Мастер по волосам, кстати, тот же, что и 10 лет назад @efenenko *
Ранее у Каминской были длинные волосы. Еще 4 февраля она публиковала в Instagram ролик, в котором предстала с длинными локонами.
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Мой Инстаграм , хочу и кривляюсь * и не умничайте там писаные красавицы * @rostickdesign @ivan_vorobyov @my.shura платье @liudmyla_kotliar *
Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006-го она является участницей группы «НеАнгелы». У певицы две детей: четырехлетняя Лаура и пятилетний Леонард. С их отцом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским Слава развелась 1 июля 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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