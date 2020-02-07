В Полтаве посетительница тира застрелила инструктора – полиция

7 февраля в Полтаве в тире, расположенном на улице Пилипа Орлика, убили инструктора. Об этом информирует полиция Полтавской области.
«Следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра. По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана», – сказано в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В полиции рассказали, что женщина, которая «обоснованно подозревается» в убийстве, посещала тир для проведения тренировочной стрельбы.
«Полтавщина» сообщает, что в инструктора выстрелили два раза, одна пуля попала в голову.
«Девушка из Днепра в Полтаву приехала к парню, с которым познакомилась через интернет. Жила в Полтаве с ним полтора месяца, потом они поссорились. Пошла в тир пострелять. Несколько раз поуправлялась, а потом начала стрелять в инструктора. Хотела ранить и второго инструктора, но ее смогли остановить и отобрали оружие», – рассказал начальник отдела полиции Сергей Бейгул.
По данным издания, мать девушки лечиться в психиатрическом учреждении, а стрелять в тир девушка из Днепра приходила не раз.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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