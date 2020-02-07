Мнение: Равные показатели

Европейские страны продолжают резко наращивать закупки сжиженного газа. По итогам января импорт СПГ достиг 10 млрд кубометров и впервые в истории сравнялся с поставками от «Газпрома», следует из данных ежемесячного «Мониторинга» школы «Сколково». Год назад российский газ опережал сжиженный вдвое: в январе 2019-го «Газпром» продал 15 млрд кубометров, а виде СПГ на рынок поступило 7,7 млрд. Но с тех поставки СПГ выросли на 30%, а экспорт «Газпрома» упал катастрофически — на 33% год к году. В результате уровень использования регазификационных терминалов превысил 50% (против 45% в среднем в прошлом году).

То, что Газпром сдает свои позиции в Европе, было очевидно уже в прошлом году. Рекордный экспорт был частично банальной припиской (когда Газпром продавал газ фактически сам себе, обеспечивая показатели на бумаге), частично — за счет сверхнормативной закачке газа в подземные газовые хранилища в ожидании газовой войны с Украиной. Газовая война обернулась позорной капитуляцией Газпрома в декабре, а теплая зима и тот самый сверхнормативный газ в ПГХ обрушил январский экспорт на совершенно неприличные показатели. Японские руководители корпораций делают после такого харакири, западные — подают в отставку, российские привычно ограничатся дополнительными премиями и бонусами.

Парадокс складывающейся ситуации в том, что Европа начинает уходить от угольной генерации, а значит — в перспективе увеличит потребление газа. Но в том и дело, что при сегодняшних показателях перспективы у Газпрома может и не быть — его тянут на дно накопленные стратегические просчеты бездарного и непрофессионального руководства.

Просчеты носят не разовый характер, а имеют непрерывный вид. С начала десятых годов, когда газпромовское начальство билось об заклад, что сланцевый газ — это миф, блеф и пирамида, просчеты только накладывались друг на друга. После того, как в Газпроме сообразили, что сланец — это всерьез и надолго, были приняты безумные решения вначале о расширении трубопроводной сети поставок газа в Европу, которая затем по мере провала украинской политики Кремля трансформировалась в идею обхода Украины и закрытия транзита через неё. Как известно, идея оказалась провальной, а Газпром похоронил на севере и юге колоссальные ресурсы и средства, причем на сегодняшний день не довел до конца ни один из проектов. Включая, кстати, и восточный — Силу Сибири — который еще строить и строить при весьма неясных перспективах у Китая, как потребителя этого газа.

Трудно найти в современной России людей, которые проваливали вообще всё. Пожалуй, с Газпромом может соперничать только президент Путин по количеству своих просчетов и провалов по всем направлениям. Но он вообще вне конкуренции.

Итог вполне закономерен — сделав ставку на технологию доставки газа по трубе, Газпром опоздал (причем опоздал катастрофически) с технологиями транспортировки газа в виде СПГ. Практически все мощности по сжижению уже введены в строй, а конкуренты только начинают завершать свои проекты, и в ближайшие несколько лет попросту задавят хилые российские проекты своими объемами. Трубопроводный газ теряет свое прежнее значение. Технологических прорывов в области исследований других технологий добычи и транспортировки газа у Газпрома нет и не предвидится. В таких условиях единственный вопрос лишь в темпах, с которыми российское "национальное достояние" будет терять рынки и позиции. Что неминуемо ставит вопрос о его будущем. Вариантов два — спасать Газпром, заливая просчеты его руководства повышением тарифов для российских потребителей, либо банкротить его и распродавать по частям. Пытаясь сохранить контроль хотя бы на какой-то его частью. Оба варианта катастрофические, но экономику не обманешь. Нельзя бесконечно совершать ошибки, закрывая их новыми.

Источник: Эль Мюрид

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