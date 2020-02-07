В Москве число ДТП с каршерингом выросло в несколько раз

В Москве число ДТП с каршерингом выросло в несколько раз

07.02.2020, 17:06, Новости дня

В Москве количество аварий с такси и автомобилями каршеринга в 2019 году выросло сразу на 80% и 242% соответственно на фоне 2018 годом. Такие цифры озвучил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян, пишет ТАСС.

«По итогам 2019 года произошло 861 ДТП с детьми (+9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 1 тыс. 693 ДТП с такси (+80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 421 ДТП с каршерингом (+242% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», — сказал он.

Причиной Шахбазян назвал то, что на один автомобиль такси и каршеринга приходится большее число поездок, чем на личном транспорте.

По словам Шахбазяна, для повышения безопасности дорожного движения в 2020 году намечен ряд мер. Планируется установить не менее 100 новых светофоров, оборудовать столичные дороги более 350 островками безопасности для пешеходов, а также оснастить контрастным освещением не менее чем 250 пешеходных переходов. Также планируется строительство 100 новых и реконструкция существующих пешеходных переходов.

Автомобили каршеринга все чаще становятся виновниками резонансных аварий. Не так давно один из них протаранил стену здания МДВ на Петровке.

Текст:
АвтоВести

Источник: Вести



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