Украденный миллиард: Додон придумал, как сократить госдолг

Украденный миллиард: Додон придумал, как сократить госдолг

07.02.2020, 17:06, Новости дня

Президент Молдавии Игорь Додон нашел способ сократить государственный дог страны на 344 миллиона долларов. Об этом он сообщил в видео, которое размещено на его странице в социальной сети Facebook.

Через месяц или полтора будет принят соответствующий закон. Однако суть своего предложения глава государства пока не разъяснил.

Напомним, в 2014 году стало известно, что три крупных молдавских банка вывели за рубеж около миллиарда долларов. Все эти финансовые организации были ликвидированы, а их имущество ушло с молотка. Однако полностью покрыть убытки не удалось, поэтому Министерство финансов Республики выпустило гособлигации под 5% годовых, которые теперь считаются государственным долгом.

Источник: Вести



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