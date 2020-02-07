Российская делегация прибыла на переговоры Путина и Лукашенко

Российская делегация прибыла на переговоры Путина и Лукашенко

07.02.2020, 17:06, Новости дня

Российская правительственная делегация, в число которой входят пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый замминистра экономического развития Михаил Бабич прибыли в Красную Поляну, где проходят переговоры Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Дорога из Москвы до места назначения составила более девяти часов, сообщает ТАСС. Задержка правительственного рейса, уход на запасной аэродром в Минеральные Воды были связаны с неблагоприятными погодными условиями в Москве и Сочи.

Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах в узком составе с Владимиром Путиным они обсудили много исторических дат и моментов. По словам белорусского президента, во время разговора с российским лидером они дошли до глубины "седых времен" совместной жизни в одном государстве.

Лукашенко отметил, что во время переговоров обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но и темы, касающиеся соседей, стран бывшего Советского Союза. Белорусский президент отметил, что продолжить разговор решено уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что представители кабинета министров и администрация руководителя РФ не смогли вылететь из Москвы к началу встречи двух президентов.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в пятницу, 7 февраля. Во время переговоров главы государств обсуждают вопросы экономического сотрудничества между странами, ситуацию с поставками российской нефти и газа, интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

Источник: Вести



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