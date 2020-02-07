«Меня унизили и оскорбили»: медбрат, «признавшийся» в убийствах, записал видеообращение

«Меня унизили и оскорбили»: медбрат, «признавшийся» в убийствах, записал видеообращение

07.02.2020, 17:06, Новости дня

В Кирове разгорается скандал, связанный с медицинским работником, признавшимся, по мнению пользователей анонимного форума, в убийствах. Минздрав и Следственный комитет проводят проверку, а сам заподозренный в убийствах медбрат записал видеообращение, опубликованное изданием "Подъем".

"Меня не только оклеветали, меня унизили и оскорбили, — сообщил Сергей Вольф. — Я не имею отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ. Я очень прошу журналистов оставить меня и моих близких в покое".

 

Сергей сообщил, что любит свою работу, просит дать возможность спокойно ей заниматься и попросил Следственный комитет доказать его невиновность и наказать тех, кто его оклеветал.

Ранее сообщалось, что пользователи анонимного форума "Два.ч" установили личность медбрата, признавшегося в многочисленных убийствах пациентов. В качестве доказательства своих слов, "убийца" приложил фотографию бэйджа и пистолета с надписью "Сергей Владимирович медицинский брат-анестезист".

Источник: Вести



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