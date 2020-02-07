Российский траулер у берегов Эстонии затонул за час

Российский траулер у берегов Эстонии затонул за час

07.02.2020, 17:05, Новости дня

Капитан затонувшего у берегов Эстонии российского траулера Pongoma Виктор Питкевич раскрыл подробности происшествия.

«Никакого столкновения не было. Но погодные условия были на пределе для этого судна – высокая волна, обледенение. Мы останавливались и окалывались», – сообщил капитан, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания ERR.

По его словам, траулер шел из Петербурга в Калининград, на борту не было груза. У судна отказало рулевое управление. Аварийное управление также не отвечало, и экипаж объявил тревогу.

«Открыл отсек с рулевой машиной – он полный воды. Как это произошло, я не знаю. Потом начало затапливать водой второй отсек, судно в течение 30 минут легло на борт», – сказал Питкевич.

Спасения, по словам капитана, пришлось ждать больше часа, им помог российский танкер, забравший на борт большую часть экипажа, а также финский вертолет, который взял двух пострадавших.

Напомним, рыболовный траулер затонул в ночь на пятницу у берегов Эстонии, власти этой страны начали расследование.



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