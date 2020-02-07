Российский траулер у берегов Эстонии затонул за час

Капитан затонувшего у берегов Эстонии российского траулера Pongoma Виктор Питкевич раскрыл подробности происшествия.
«Никакого столкновения не было. Но погодные условия были на пределе для этого судна – высокая волна, обледенение. Мы останавливались и окалывались», – сообщил капитан, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания ERR.
По его словам, траулер шел из Петербурга в Калининград, на борту не было груза. У судна отказало рулевое управление. Аварийное управление также не отвечало, и экипаж объявил тревогу.
«Открыл отсек с рулевой машиной – он полный воды. Как это произошло, я не знаю. Потом начало затапливать водой второй отсек, судно в течение 30 минут легло на борт», – сказал Питкевич.
Спасения, по словам капитана, пришлось ждать больше часа, им помог российский танкер, забравший на борт большую часть экипажа, а также финский вертолет, который взял двух пострадавших.
Напомним, рыболовный траулер затонул в ночь на пятницу у берегов Эстонии, власти этой страны начали расследование.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском авиалайнере / 7 января
- Рада приняла закон о беспрепятственном доступе Международного комитета Красного Креста к заключенным / 12 декабря
- В Австрии из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус. Ее нашли дома / 6 февраля
- Видео: Зачем Соросу нужна Украина / 25 декабря
- США предостерегли Ирак от шагов против присутствия американских войск / 4 января
- Гривна к доллару подорожала до 23,37 грн/$ / 20 декабря
- Стал известен размер «экологического налога» на транзит нефти через Белоруссию / 14 января
- С начала суток боевики на Донбассе огонь не открывали – штаб ООС / 2 декабря