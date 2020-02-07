Составлен ТОП-5 абсолютно новых электромобилей 2020 года

Авторынок ежегодно пополняется современными транспортными средствами. Особое внимание производители уделяют передовым технологиям и переходу на новые типы двигателей. Самыми экологичными в данном случае являются электрокары. По прогнозам специалистов, в течение 10 лет такой вид транспортных средств должен полностью сменить машины на основе двигателей внутреннего сгорания. Журналисты издания OANews составили ТОП-5 самых новых электрокаров 2020 года.

Audi e-tron Sportback

Данный автомобиль был презентован еще в конце минувшего года, но его производство начнется только весной. Особенностью модели является система полного привода quattro, обеспечивающая полный контроль хода бортовым компьютером. При необходимости нагрузка может переключаться на задние или передние колеса, что повышает проходимость транспортного средства. Аккумулятор модели обеспечивает запас хода в 446 километров. Audi e-tron Sportback поступит в продажу в Европе 28 ноября 2020 года. До этого будет выпущена ограниченная партия, которая появится на рынке ряда стран Азии уже в апреле. Визуально модель отличается футуристическими чертами кузова, но сохраняет классический стиль бренда.

Tesla Model Y



Модель официально представили в марте 2019 года. Примечательно, что начало поставок транспортного средства запланировано на март 2020 года, спустя 12 месяцев с момента релиза. Автомобиль представляет собой паркетник среднего класса, отличающийся от первого поколения Tesla мощностью силового агрегата. В 2013 году Tesla Motors зарегистрировала торговую марку «Model Y», но производство кроссовера долго откладывалось из-за финансовых проблем, связанных с низкими продажами электрокаров. Илон Маск в ходе официальной презентации автомобиля заявил, что он будет иметь дополнительную конфигурацию в виде ряда сидений, который устанавливается в багажное отделение. Автомобиль производится на основном заводе Gigafactory 1. В будущем мощности планируют перенести в Китай. Под капотом паркетника располагается силовой агрегат на 230 лошадиных сил. Аккумулятор транспортного средства обеспечивает запас хода на электрической тяге на расстояние до 350 километров.

Ford Mustang Mach-E



Премьера Ford Mustang Mach-E состоялась в феврале минувшего года в рамках автомобильного салона в Лос-Анджелесе. Передняя и особенно задняя часть Mach-E выдержаны в духе Mustang в классическом понимании, но интерьер модели сильно преобразился. Торпеда получила объединенную с большим дисплеем приборную панель, управлять которой можно голосовыми командами или жестами. Еще одним отличием Ford Mustang Mach-E является наличие двух багажных отделений. Под капотом автомобиля располагается мотор на 270 лошадиных сил. Запас хода транспортного средства достигает 400 километров на одном заряде. Визуально модель почти не имеет отличий от бензиновой вариации, что многие называют важной особенностью. Классический внешний вид Ford Mustang Mach-E дополнен имитацией воздухозаборников и немного увеличенной решеткой радиатора, которая также не выполняет свои прямые функции, а служит элементом декора. Среди опций есть подогрев руля, панорамная крыша и мощная аудиосистема Bang & Olufsen.

Rivian R1T



Автомобиль считается одним из первых пикапов на электрической тяге. Ранее прототипы подобных транспортных средств показывали компании Havelaar и Workhorse, но до массового производства дело так и не дошло. Rivian из штата Мичиган решила первой выпустить транспортное средство в кузове пикапа с электрическим двигателем. Всего за месяц после начала предзаказа модель нашла более 20 тысяч потенциальных клиентов. Изначально автомобиль должен был стать самым экономным в своем роде, имея расход топлива всего в 3,8 литра на 100 километров. Позднее от данной идеи решили отказаться в пользу создания серии электрокаров. Rivian R1T уже в базовой версии имеет адаптивные амортизаторы и пневмобаллоны в качестве упругих элементов, что существенно сказывается на его проходимости. Пока модель доступна для предварительного заказа только в США.

BMW iX3



Автомобиль BMW iX3 был представлен только в виде концепта. По предварительным данным, главной особенностью транспортного средства станет новая система быстрой зарядки. Аккумулятор будет обеспечивать движение на расстояние до 400 километров. Другие технические характеристики автомобиля обнародуют уже весной, когда состоится его полноценная презентация. Функционально электромобилю будут присущи те же качества, что и его ДВС-аналогу. Особое внимание разработчики планируют уделить комфорту водителя и пассажиров.

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