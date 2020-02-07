Maruv устроила фотосессию с сигаретой

Украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимками, для которых позировала с сигаретой в руке.
«Курение опасно для вашего здоровья», – написала она.
На фото исполнительница запечатлена в красном платье-комбинации.
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Smoking is dangerous for your health *
Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.
25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль.
Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промо-акции политиков».
26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.
27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на «Евровидение 2019».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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