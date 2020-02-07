Maruv устроила фотосессию с сигаретой

Maruv устроила фотосессию с сигаретой

07.02.2020, 16:54, Новости дня

Украинская певица Maruv поделилась в Instagram снимками, для которых позировала с сигаретой в руке.

«Курение опасно для вашего здоровья», – написала она.

На фото исполнительница запечатлена в красном платье-комбинации.

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Smoking is dangerous for your health *

Публикация от MARUV (@maruvofficial) 6 Фев 2020 в 8:02 PST

Певица Maruv стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение 2019». Второе место заняла группа Freedom-jazz, третье – Kazka.

25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на «Евровидение 2019» в Израиль. 

Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но «не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на «Евровидении» в промо-акции политиков».

26 февраля от участия в конкурсе отказалась группа Freedom-jazz, 27 февраля – Kazka.

27 февраля в НОТУ заявили, что не будут отправлять представителя от Украины на «Евровидение 2019».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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