В «Слуге народа» считают, что законопроект о земле могут рассматривать больше месяца

Депутаты из фракции «Слуга народа» прогнозируют, что рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли продлится три-пять пленарных недель. Об этом журналистам в кулуарах Рады сказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщает «Укрінформ».

В частности, на вопрос, на сколько может растянуться рассмотрение поправок к земельному законопроекту, Корниенко сказал: «Мы вчера считали, предположительно – от трех до пяти пленарных недель может растянуться».

В то же время депутат добавил, что «мы не можем сейчас в условиях, в которых находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект».

«Мы ведем переговоры с нашими коллегами, стараемся достучаться до их сознания. Но мы вчера увидели, что из фракции «Батьківщина» и из фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», в принципе, такая идет технология, каждый депутат зачитывает свое правки… То есть 80 выступлений мы точно должны послушать… И 80 раз господин Сольский (председатель Комитета по аграрной и земельной политики. – «ГОРДОН») должен сказать, что правка отклонена», – отметил Корниенко.

Корниенко считает, что на следующей пленарной неделе надо вести дискуссию относительно того, как дальше двигаться по законопроекту.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Законопроект о продаже земли начали рассматривать во втором чтении 6 февраля. В этот день нардепы рассмотрели 184 поправки.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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