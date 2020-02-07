Создан новый катализатор, способный снизить выбросы СО2 при переработке нефти

Создан новый катализатор, способный снизить выбросы СО2 при переработке нефти

07.02.2020, 16:52, Новости дня

Австралийские ученые создали новый катализатор, который может применяться в биоперерабатывающей и нефтехимической промышленностях с целью снижения выбросов СО2. Исследователи уверены, что использование их разработки позволит нефтехимическим предприятиям снизить выбросы СО2 сразу на 28%. Статья на данную тему опубликована на портале Рhys.org.

В нефтехимической и биоперерабатывающей промышленностях широко используются кремнеземно-глиноземные материалы, которые являются катализаторами. При переработке «черного золота» нефтехимиками сжигается до 30% составляющих нефти, при этом наносится громадный ущерб экологии планеты. Не даром нефтеперерабатывающую отрасль называют вторым в мире (на первом месте находятся тепловые электростанции) источником парниковых газов, среди которых есть и СО2.

Ученые из университета Сиднея создали новый тип кремнеземно-глиноземного катализатора, который обладает самой высокой кислотностью среди собратьев. Также новое вещество выделяет (отдает) ионы водорода (протоны), которые связывают СО2, не позволяя ему выделяться в виде парникового газа. Исследователи уже подсчитали, что использование их катализатора на всех нефтехимических предприятиях позволит снизить выбросы СО2 сразу на 28%, а это сделает данную отрасль менее вредной для экологии. Также новое решение можно использовать и в биопереработке, например, при переработке водорослей.



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