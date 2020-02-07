ФАС заявила о дефиците медицинских масок

ФАС заявила о дефиците медицинских масок

07.02.2020, 16:51, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отметила факты снижения запасов медицинских масок у оптовых организаций и их дефицит у производителей. Причиной этого стал рост спроса на продукцию, сообщили в ведомстве.

«Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», – сказано в сообщении ФАС, передает РИА «Новости».

Об острой нехватке средств индивидуальной защиты для борьбы с новым коронавирусом заявили и в ВОЗ.

Ранее ФАС зафиксировала существенный рост цен на медицинские маски.

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.



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