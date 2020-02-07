Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса – Минздрав

Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом на брифинге 7 февраля сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Мы уже получили тест-систему для выявления нового коронавируса. Эту тест-систему закупили за средства госбюджета. Также мы сформировали дополнительный заказ ко Всемирной организации здравоохранения. Мы ожидаем, что на следующей неделе нам доставят еще около 30 тест-систем, которые будут распределены по регионам. Также мы сейчас формируем еще один резервный заказ к Национальному центру контроля и мониторинга заболеваний в США. Мы ожидаем, что у нас будет одна или две тест-системы для диагностирования минимум 700 случаев на уровне государства, если в этом будет надобность. Срок годности этих тест-систем – два года. В любом случае, их будет достаточно для оперативного реагирования», – сказал Кузин.

По его словам, системы сейчас находятся в Национальной вирусологичной референс-лаборатории. На них будут тестировать образцы из регионов в том случае, если у пациента исключили другие ОРВИ, но есть симптомы или если он был в Китае в течение 14 дней.

«Когда поступят дополнительные 30 тест-систем, их распределят по областям и мы не будем централизировать процесс», – добавил Кузин.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вместе с тем в ВОЗ не считают, что наблюдается пандемия коронавируса.

По состоянию на 24.00 6 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек, количество инфицированных в стране составляет 31 161 человек, 1540 жителей Китая уже излечились и были выписаны.

ВОЗ 6 февраля заявила, что число новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае 5 февраля впервые сократилось по сравнению с предыдущим днем.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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