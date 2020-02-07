На «1+1» заявили, что в 2020 году в два раза увеличат объем украиноязычной продукции

В 2020 году телеканал «1+1» планирует увеличить количество украиноязычных продукции в два раза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «1+1», которое приводит издание «Детектор медіа».

Главный продюсер сериалов и фильмов «1+1» Алена Еремеева уверяет, что ее слова о «тональности украинского языка», не подходящей для мелодраматических сериалов, нельзя расценивать как предвзятость по отношению к государственному языку.

По ее словам, «1+1» всегда поддерживал развитие украиноязычного контента. В частности, канал снял такие фильмы, как «Століття Якова», «Катерина», «Школа», «Дві матері».

Объясняя свои слова, Еремеева отметила, что во время презентации нового сезона обращала внимание на специфику различных жанров, в частности на то, что производство драм и мелодрам отличается от комедий.

«Переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось. Украинское сериальное производство сейчас в процессе своего развития, и мы надеемся, что объединив усилия – и продюсеров, и сценаристов, и актеров – мы будем более быстро двигаться к тому, чтобы работа над созданием украиноязычного контента проходила более эффективно», – добавила представитель телеканала.

6 февраля Еремеева рассказала, что все комедийные сериалы для нового сезона телеканала «1+1» сняты на украинском языке, а все семь мелодрам – на русском. Объяснила она это тем, что «мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии».

Языковой омбудсмен Украины Татьяна Монахова подчеркнула, что подобные высказывания могут быть очень болезненно восприняты обществом. Министр образования и науки Украины Анна Новосад назвала заявление Еремеевой «позором и глубоким неуважением к обществу».

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что комментарий Еремеевой свидетельствует о «давнем укоренившемся пренебрежении» к украинскому языку.

С октября 2017 года в Украине действует закон о языковых квотах на телевидении. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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