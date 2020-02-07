Мнение: Саракиб окружен

Коротко по событиям вокруг Саракиба.
Вечером и ночью он был охвачен из севера, после чего из города осталась всего одна дорога на северо-запад, которая уже находится под огневым контролем сирийских войск. По сути Саракиб оказался в оперативном мешке.
Некоторые источники даже поспешили заявить, что город взят, но это пока преждевременные заявления. Взятие и зачистка еще только предстоят.
Большая часть боевиков из города уже ушла в направлении Сармина, но в самом Саракибе по прежнему остаются группы смертников + турки сидят по окраинам в своих обсервационных пунктах.
В сам город САА пока не заходит. Вчера были сообщения, что турки открывали огонь со своих позиций по сирийцам, но особого развития эта тема не получила.
Уже утром продолжились артиллерийские удары и удары авиации по позициям боевиков в районе Идлиба и Сармина.
На фоне происходящего голос подала главная оппозиционная партия Турции, которая выдвинула программу из 5 пунктов направленную на смену политику Турции в Сирии.
1. Правительство должно принять все необходимые дипломатические и военные меры для обеспечения безопасности турецких солдат в Сирии.
2. В связи с тем, что Сочинская сделка не работает, следует пересмотреть ее условия относительно Идлиба в соответствии с новыми реалиями, что должно привести к формированию новой линии прекращения огня.
3. Правительство должно отказаться от своей политики, основанной на смене режима в Сирии. Оно должно отказаться от всего сотрудничества с группами, которые угрожают территориальной целостности Сирии.
4. Турция должна сотрудничать с Россией и ООН, чтобы разместить беженцев в безопасной зоне, которая будет создана на сирийских территориях.
5. Идлиб — это проблема безопасности Турции, но не следует забывать, что это сирийские земли. Необходимо активизировать усилия по разоружению террористических групп и принять меры против тех, кто не складывает оружие.
Также глава оппозиции обвинил Эрдогана в том, что его сирийская политика принесла огромный ущерб Турции — экономический, социальный, демографический, политический.
Это шевеление не столь безобидно, как могло бы показаться, на последних выборах правящая партия изрядно просела и потеряла большинство в ряде крупных городов, включая Стамбул, где руководит теперь оппозиционный мэр.
Источник: Colonel Cassad
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