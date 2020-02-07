Российские ученые создали специальную маску против коронавируса

Российские ученые создали специальную маску против коронавируса

07.02.2020, 16:37, Разное

Новосибирские ученые изИнститута химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали уникальную маску на основе наносеребра, которая позволит защитить человека от нового коронавируса из Китая 2019-nCoV. Покрытие из мельтблауна также поможет предотвратить проникновение гриппа, стафилококка и кишечной палочки, сообщает телеканал «Царьград».

Создатели маски утверждают, что особый материал не только не изнашивается с течением времени, но даже улучшает свои свойства. Более того, изделие способно очищаться самостоятельно и его можно носить не снимая более девяти часов. Ученые уже предложили китайским коллегам предоставить все необходимое для испытания новых масок. 



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