От уханьского коронавируса удалось вылечить 91-летнего мужчину

От уханьского коронавируса удалось вылечить 91-летнего мужчину

07.02.2020, 16:37, Новости дня

В Китае врачи вылечили от коронавируса 2019-nCoV 91-летнего жителя провинции Хубэй. Мужчина был самым пожилым среди инфицированных в стране, информирует агентство «Синьхуа».

«Я очень рад, что меня вылечили. Хочу поблагодарить врачей за их работу, а также организации всех уровней за заботу и поддержку», – сказал бывший пациент, передает ТАСС.

91-летний мужчина был госпитализирован 23 января в городе Ичан.

Ранее власти Китая подтвердили смерть первого предупреждавшего о коронавирусе врача.

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человек выздоровели.



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