Патрушев прокомментировал заявление американского Госдепа

Через силу, обман и в обход воли венесуэльского народа попытки урегулирования в Венесуэле неприемлемы, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Так он оценил итоги встречи госсекретаря США Майка Помпео с лидером венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. В Вашингтоне Помпео и Гуайдо договорились удвоить усилия по отстранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. Это одна из целей, которые президент США Дональд Трамп назвал в своем обращении к американской нации.

Несомненно, подчеркнул Николай Патрушев, это хорошее стремление – восстановить в Венесуэле мир, согласие и возродить слаженную работу всех госинститутов. Но открытые призывы к свержению легитимных режимов в странах, которые проводят неудобный для американцев курс, уже давно стали характерной чертой внешней политики США.

"К чему приводит такая политика известно — к хаосу в целых регионах мира, войнам и развалу государств, — процитировал Патрушева ТАСС. — Упомянутые заявления американской стороны — ни что иное, как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей".

Хуана Гуайдо в США считают "временным президентом Венесуэлы". "Временным" его признали 60 стран мира. Ситуация в Венесуэле обострилась, после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента после того, как его назначение на пост спикера парламента аннулировал Верховный суд.

Вашингтон ввел санкции к нефтяным компаниям Венесуэлы и запретил американским корпорациям работать в этой стране. Также Вашингтон пригрозил санкциями "Роснефти".

В Венесуэле работают российские военные специалисты, обслуживающие системы ПВО и авиатехнику. Кроме того, сотрудничество Москвы и Каракаса в военно-технической сфере оценивается в 11 миллиардов долларов.

Источник: Вести

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