Коутиньо дешевеет на глазах. «Барселона» снизила цену на игрока

Действующие чемпионы Испании по футболу из "Барселоны" не собираются возвращать в состав бразильского атакующего полузащитника Фелипе Коутиньо, который на данный момент играет на правах аренды в мюнхенской "Баварии". Каталонцы готовы продать игрока и даже снизили цену.
"Бавария" брала бразильца в аренду с последующей опцией выкупа за 120 млн евро, напоминает издание Mundo Deportivo. И Коутиньо в принципе неплохо проявил себя в Германии, забав в 18 матчах 6 голов и сделав 6 голевых пасов. Тем не менее, эксперты считают, что он явно переоценен.
Именно поэтому "Барса" готова рассмотреть менее привлекательные финансово предложения от потенциальных покупателей 27-летнего хавбека. Инсайдеры сообщают, что каталонцы готовы продать Коутиньо, если поступит предложение в пределах 80-90 млн евро. В 2018 году "сине-гранатовые" отдали за игрока английскому "Ливерпулю" 125 млн евро.
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