Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Вооруженные силы Украины планируют разместить на Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО. Разместят военные объекты в Мариуполе и Северодонецке, сообщает агентство ТАСС со ссылкой министра обороны незалежной Андрея Загороднюка.
Глава ведомства уточнил, что базы будут возведены с нуля, в "чистом поле". Развитие военной инфраструктуры – один из приоритетов нынешнего руководства Минобороны, добавил Загороднюк.
Напомним, новое украинское правительство вписало в конституцию страны такие цели, как "необратимость евроатлантического курса" и стремление вступить в НАТО. Так, например, вооруженные силы Украины уже к 2020 году должны быть совместимы с войсками стран альянса.
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