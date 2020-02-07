«Горжусь». Виола Девис сыграет Мишель Обаму в телесериале о первых леди США

55-летняя американская актриса Виола Девис сыграет жену 44-го американского президента Барака Обамы – Мишель Обаму – в первой части телесериала «Первые леди», сообщает издание Hollywoodreporter.
Первый сезон антологии будет посвящен женам Барака Обамы, Франклина Рузвельта и Джеральда Форда. Кастинг на роль жены президента Рузвельта – Элеоноры – и супруги Форда – Бетти – еще не проводился. Телесериал выйдет в эфир на телеканале Showtime.
«Так горжусь! Уважаю этих королев», – написала в своем Твиттере Девис, которая также является продюсером сериала.
Sooo proud!!! Honoring and elevating these powerful, worthy Queens with respect. Go #TeamJuVee!!! @JuVeeProds #Legacy #Significance #FirstLadieshttps://t.co/5YWaw3hK8r
— Viola Davis (@violadavis) February 5, 2020
По словам автора сценария Аарона Кули, зрители увидят, как «харизматичные жены американских президентов влияли на принятие самых важных решений».
Rosemarie Irving (#FourSeats) was my favorite character I’ve created for one of my novels. So after writing 600 pages of a fictional First Lady, I thought maybe I should try my hand at some real ones.https://t.co/8qOk5qdybb
— Aaron Cooley (@fleming17f) August 26, 2019
Это не первая попытка кинематографистов воплотить образ Мишель Обамы на экране. В 2016 году состоялась премьера фильма Southside With You, в основу которого легла история любви Мишель и Барака Обамы. Роль жены будущего американского президента сыграла афроамериканская актриса Тика Самптер.
Виола Девис родилась в 1965 году в Южной Каролине (США). Актриса трижды номинировалась на премию «Оскар». В 2017 году она была удостоена награды за роль в картине «Ограды» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Эта работа также была отмечена «Золотым глобусом» и премией BAFTA. В 2012 году издание Times включило Виолу Дэвис в список ста самых влиятельных людей планеты.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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