ГБР сообщило о подозрении экс-пограничникам, вывозившим Саакашвили в Польшу

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ГБР.

«Следствием установлено, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и Отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018», – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.

После выборов президента Украины, 22 мая 2019 года, адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что политик передал в Администрацию Президента обращение, в котором попросил президента Владимира Зеленского вернуть ему гражданство Украины.

28 мая Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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