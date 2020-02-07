Алла Пугачева сыграла на пианино с внуками Валентина и Марины Юдашкиных

Алла Пугачева сыграла на пианино с внуками Валентина и Марины Юдашкиных

07.02.2020, 16:30, Разное

Первые уроки музыки от Аллы Пугачевой показала в Instagram дочь знаменитого модельера Галина Юдашкина. Дружеский вечер в окружении маленьких поклонников провела Примадонна отечественной эстрады.
Импровизация на пианино была сыграна в десять рук. Остальные «исполнители» просто не поместились возле инструмента. Несмотря на разницу в возрасте, интерес к музыкальному уроку проявили все его участники. Вместе с Аллой Борисовной присутствовали на вечеринке Лиза и Гарри. 4-летний Анатолий и 2-летний Аркадий чувствовали за спиной поддержку бабушки Марины и мамы Галины Юдашкиных. Веселая игра привлекла внимание и других юных гостей.

В течение многих лет Алла Пугачева поддерживает дружеские отношения с семьей прославленного российского кутюрье Валентина Юдашкина. Его дочь Галина Юдашкина-Максакова продолжила дело отца, разрабатывая линию одежды для детей. Кстати, двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже принимали участие в модном дефиле молодого дизайнера.

Артист неоднократно подчеркивал в своих интервью удивительные педагогические способности своей супруги. В присутствии детей никому не позволено повышать голос, общение строится на основе доброжелательности и взаимного уважения. С самого раннего возраста прививается любовь к разным видам искусства, а также к изучению иностранных языков.



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