«Волчица СС» и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

«Волчица СС» и героиня Star Trek Дайанн Торн умерла от рака

07.02.2020, 16:30, Новости дня

В хосписе Лас-Вегаса от рака поджелудочной железы скончалась Дайанн Торн — актриса из популярного американского сериала конца 1960-х годов Star Trek ("Звездный путь"), также известная по ролям в кинолентах "Ильза — свирепая тюремщица", "Ильза – волчица СС", "Шоу Мерва Гриффина", "Пиноккио" и другим.

Ей было 83 года. О смерти актрисы сообщил ее муж – актер и музыкант Говард Маурер, с которым они прожили вместе 44 года.

В течение многих лет, как пишет The Hollywood Reporter, у Торн и Маурер в Лас-Вегасе был свой бизнес по проведению свадеб, во время которых они выступали как "внеконфессиональные священники".

Дайанн писала сценарии, а Говард на церемониях пел и играл на клавишных инструментах. По его словам Маурера, нередко просили провести "Свадьбу Ильзы", и тогда актриса "председательствовала" на церемонии в военном костюме, свастика на котором заменялась американским флагом.

Источник: Вести



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