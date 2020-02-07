Отказ от глютена и молока не облегчает симптомы аутизма

Безглютеновую и безказеиновую диеты нет смысла использовать в стандартном лечении для всех детей с расстройствами аутистического спектра. Это показало испанское исследование, опубликованное в Journal of Autism and Developmental Disorders. Такое питание целесообразно лишь при определенных желудочно-кишечных расстройствах.

Учитывая ограниченность подходов к лечению расстройств аутистического спектра РАС, многие семьи обращаются к альтернативным методам, среди которых весьма популярны безглютеновая и безказеиновая диеты. По мнению некоторых авторов, такое питание благоприятно влияет на симптомы аутизма, однако в большинстве исследований, особенно свежих, не было обнаружено убедительных доказательств.

Исследователи из Гранадского университета проанализировали влияние безглютеновой и безказеиновой диет на поведение. Также они оценили уровень бета-казоморфина (пептида, который образуется в кишечнике при нарушении переваривания белка коровьего молока казеина) в моче детей с РАС.

В случаях аномальной проницаемости кишечной стенки, бета-казоморфин проникает в кровоток и достигает центральной нервной системы, оказывая токсический эффект. Некоторые исследователи выявили пептидурию (аномальное присутствие пептидов в моче) у детей с РАС и обнаружили снижение этих пептидов при соблюдении диеты без глютена и казеина.

Испанские ученые провели два исследования. В первом, пилотном, приняли участие 28 детей и подростков с РАС, которые в течение трех месяцев придерживались диеты без глютена, а затем еще на три месяца перешли на диету без казеина. Во втором исследовании 37 детей и подростков с РАС последовательно соблюдали эти диеты в течение шести месяцев.

Анализ всех полученных результатов не выявил значительных изменений ни в поведении, ни в уровне бета-казоморфина в моче.

Руководитель исследования Пабло Хосе Гонсалес-Доменек (Pablo José González-Domenech) отмечает необходимость проведения в дальнейшем двойных слепых плацебоконтролируемых исследований, а также использования биомаркеров для определения тех, кому эти диеты могут принести пользу.

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