Аргентина заинтересовалась российскими вертолетами

Аргентина проявляет интерес к закупкам российских вертолетов, Москва рассматривает такую возможность, рассказал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Он отметил, что Москва рассматривает военно-техническое сотрудничество в качестве «одного из ключевых элементов отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Аргентиной». Заседание межправкомиссии по ВТС пройдет на июне в Буэнос-Айресе.
«Разумеется, к этой встрече будут прорабатываться конкретные предложения. РФ в принципе готова поставлять в Аргентину самые современные виды вооружений и военной техники без каких-либо политических условий», – сказал Феоктистов РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что в 2011 году Аргентина приобрела два военно-транспортных вертолета Ми-171Е для обеспечения операций аргентинских ВВС в Антарктике. Технические характеристики и надежность аппаратов были высоко оценены пилотами и руководством министерства обороны.
«Контракт изначально предусматривал опцию поставки еще трех таких машин с осуществлением их дальнейшего ремонта и обслуживания. Новый министр обороны (Агустин, — прим. ВЗГЛЯД) Росси во время недавней встречи со мной подтвердил, что интерес к закупке нашей винтокрылой техники в Аргентине сохраняется», – добавил дипломат.
Ранее РФ построила для Нигерии семь вертолетов Ми-35.
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