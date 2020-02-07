Задержанного за хищения замглавы Генштаба обвинили в давлении на свидетелей

Следователь по делу замглавы Генштаба ВС Халила Арсланова заявил, что давление на фигурантов дела и свидетелей является основанием для заключения под стражу обвиняемого.

Об этом информирует ТАСС.

В пятницу Арсланов был задержан, он находится в 235-м гарнизонном военном суде, где ему избирают меру пресечения.

В ходе заседания военачальник заявил, что уголовное дело против него возбудили для дискредитации лично его и «высшего руководства Вооруженных Сил».

В октябре прошлого года Главное военно-следственное управление СК РФ предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома». В декабре суд арестовал имущество Арсланова.

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