Задержанного за хищения замглавы Генштаба обвинили в давлении на свидетелей

Следователь по делу замглавы Генштаба ВС Халила Арсланова заявил, что давление на фигурантов дела и свидетелей является основанием для заключения под стражу обвиняемого.
Об этом информирует ТАСС.
В пятницу Арсланов был задержан, он находится в 235-м гарнизонном военном суде, где ему избирают меру пресечения.
В ходе заседания военачальник заявил, что уголовное дело против него возбудили для дискредитации лично его и «высшего руководства Вооруженных Сил».
В октябре прошлого года Главное военно-следственное управление СК РФ предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома». В декабре суд арестовал имущество Арсланова.
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