Альтернатива для здравого смысла. Впервые в Германии региональный премьер вступил в коалицию с нацистами

В Германии разразился скандал: либеральный политик пошел на сговор с неонацистами, чтобы получить пост регионального премьера. «Это позор и преступление», «нацисты прорвали плотину», «больше никогда не буду голосовать за либералов» — немецкие СМИ и соцсети уже сутки разрываются от эмоций. Члены либеральной партии выкладывают видео, на котором режут на куски свои членские билеты. Политические обозреватели требуют объяснений и отставок. Простые пользователи постят коллажи с Гитлером, вроде как пришедшим к власти в отдельно взятом регионе. А по всей стране проходят митинги протеста и символические «похороны демократии». Что случилось? Вроде бы всего ничего особенного — в бедной восточной федеральной земле Тюрингия, где известных городов-то нет — один Айзенах, родина Баха, да Йена — приют Гёте, выбрали премьер-министра. Выбрали внезапно лидера либеральной партии СвДП Томаса Кеммериха, широкой публике не известного. На первый взгляд все вроде бы должны радоваться: в восточной Германии, в царстве не то социалистов, не то правых радикалов, к власти каким-то чудом пришли либералы. Наследники открытых миру и свободной экономике Ханса-Дитриха Геншера, Отто Ламбсдорфа и Гидо Вестервелле. Но не все так просто.

Во-первых, дело в самом Томасе Кеммерихе. И речь даже не про то, что его рекламным слоганом во время кампании было «наконец-то лысый попал в историю» (Кеммерих действительно лыс как коленка — и на рекламном плакате фотографировался с затылка). Это, конечно, не проблема, мало ли у кого какая саморепрезентация. Настоящая проблема в том, что моральное право партии Кеммериха выставлять премьера многие подвергают сомнению. Она просочилась в земельный парламент просто чудом. В прошлом легислатурном сезоне либералов в парламенте просто не было — они провалили выборы, набрав меньше 3% голосов. На выборах в октябре прошлого года либералы поднажали и получили 5,0005% или 55493 голоса. То есть от непрохождения в парламент Тюрингии либералов отделило всего 5 голосов. Просто представьте себе: задержись эти пять человек в эрфуртской пивной, или реши они, что погода слишком дождливая — и либеральная партия осталась бы за дверями парламента, как и после прошлых выборов. То есть Кеммериху страшно повезло, но при этом никакого мандата на управление регионом никакое большинство ему не давало. И то, что он баллотируется с таким результатом в премьеры многие считают оскорбительным для самого принципа демократии.

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Ну вот тут-то и начинается главная скандальная история. Дело в том, что Тюрингия — особенная федеральная земля. С одной стороны, она восточная, со всеми вытекающими особенностями. Бедная, малонаселенная, наполненная фрустрированными людьми. С сильной неонацистской партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Но при этом последний десяток лет самый популярный политик тут — левый премьер Бодо Рамело. Рамело родился на западе Германии, в капиталистической ФРГ, переехал на восток уже после объединения страны и возглавил тюрингских левых — партию-наследницу коммунистической диктаторской партии СЕПГ. В 2014 году Рамело стал премьером Тюрингии, первым премьером федеральной земли от партии «Левых». Надо сказать, что Рамело был необычным левым — одним из самых консервативных, прорыночных, некоммунистических в кондовом смысле политиков. И не имел хотя бы в силу своего происхождения никакого отношения к реальным преступлениям коммунистов на востоке. Видимо, именно поэтому его личный рейтинг в Тюрингии сильно превышает рейтинг его партии.

Так вот, после октябрьских выборов в тюрингском парламенте сложилась тупиковая ситуация. Левобуржузная коалиция «Левых», «Зеленых» и социал-демократов во главе с Бодо Рамело, даже несмотря на то, что «Левые» увеличили свое представительство, чуть-чуть не добирала до 50% голосов. И не могла назначать премьера. Но точно так же не добирала 50% и консервативно-либеральная коалиция христианских демократов и либералов. А все потому, что свои 23% набрала неонацистская партия «Альтернатива для Германии» и встала клином между левобуржуазным и консервативным флангами.

Причем если мы говорим про АдГ, то именно в Тюрингии она неонацистская без всяких оговорок. Ее лидером здесь является Бьорн Хëке — бывший учитель истории, призывающий отказаться от памяти жертв Холокоста и восстановить величие Германии. Представители АдГ открыто мечтают о гражданской войне, говорят про то, как они свалят своих противников в расстрельный ров и засыплют негашеной известью, а некоторые не сдерживаются и добавляют, что хотят плясать на могилах свежих трупов. Мало кто сомневается, что именно симпатизанты АдГ были причастны к убийству консервативного политика Вальтера Любке, застреленного год назад во дворе собственного дома за то, что положительно высказался о приеме беженцев.

Представители “Альтернативы для Германии» в Тюрингии открыто мечтают о гражданской войне и расстрельном рве для противников

Такая вот партия с такими представителями получила почти четверть голосов в парламенте Тюрингии и прекрасно понимала, что именно от нее зависит, в какую сторону качнется чаша весов в парламенте. При этом в немецком политическом поле — от левых до правых — есть четкий консенсус: не сотрудничать с нацистами. Слишком уж понятно, к чему приводит заигрывание в Германии с людьми, мечтающими о негашеной извести во рвах с трупами. Нельзя заключать с пакты с нацистами — эти пакты приводят прямиком в ад. В программе христианских демократов (одна из самых консервативных партий) поэтому четко записано: любое сотрудничество с АдГ должно приводить к исключению из партии. Не менее четко высказывались и другие политические силы.

И вот на этой неделе табу было нарушено. Дважды на голосование парламентом Тюрингии ставились кандидатуры представителя левой партии — Бодо Рамело — и представителя АдГ. Дважды никто из них не набирал большинства голосов. При этом христианские демократы — тоже достаточно большая фракция в парламенте, правящая безостановочно с 1990 по 2014 год — принципиально не выставляли своего кандидата, чтобы не спровоцировать голосование за него со стороны АдГ и не запятнать его таким образом.

На третий раз, когда по конституции Тюрингии достаточно было простого большинства голосов, свою кандидатуру внезапно выставил Томас Кеммерих — лидер, как мы помним, карликовой пятипроцентной фракции. Вроде бы непроходной вариант, но он внезапно получил 44 голоса — на 1 голос больше, чем Бодо Рамело. Всем было очевидно, что за Кеммериха голосовали нацисты (их кандидат получил в третьем туре ноль голосов — то есть за своего они вообще не голосовали), но либерал принял результаты голосования и пожал руку лидеру нацистов в парламенте.

За либерала Кеммериха голосовали нацисты, он это принял и пожал руку их лидеру

Разумеется, Кеммерих сразу же стал заявлять, что голосование было случайным. Что он не может нести ответственность за то, кто и за кого тайно голосует. Однако секрет продержался недолго — уже на следующий день всплыло официальное письмо главы АдГ Тюрингии Бьорна Хëке (который про позор памяти о Холокосте) лидеру либералов Тюрингии Томасу Кеммериху. Оказалось, что еще в ноябре прошлого года, сразу после выборов, Хëке открыто предложил Кеммериху «сотрудничество» и голоса своей партии ради того, чтобы он, Кеммерих, стал премьером и сбросил левого Бодо Рамело.

То есть карликовой партии, чудом протиснувшейся в парламент, предложили «без обязательств» возглавить правительство. И предложили сделать это нацисты. Более того, в письме Хëке прямо говорил — делает он это ради того, чтобы вывести АдГ из блокады, в которой она оказалась из-за бойкота со стороны демократических партий. Это примерно как первокласснику гопники-десятиклассники предлагают стать председателем школьного совета: «мы тебя поддержим, только надо предыдущего председателя сместить».

Собственно, в этом-то и заключается скандал. Не проблема, что в тайном голосовании нацисты голосовали за либералов. Действительно, мало ли за кого кто может голосовать. Не проблема, что лидером парламента был избран политик из не самой большой партии — мало ли какие компромиссные фигуры находит демократия. Проблема в том, что голосование было результатом сговора, что это был сговор с нацистами, что таким образом нацисты получили влияние на политический расклад и на дальнейшее принятие решений. Проблема в том, что лидер демократической партии, у истоков которой стояли пережившие Холокост евреи, позволил себе превратиться в марионетку нацистов, мечтающих о расовых чистках.

Лидер партии, которую основали пережившие Холокост, превратился в марионетку нацистов

Проблема в том, что федеральный лидер либеральной партии Кристиан Линднер был проинформирован о таком сговоре и одобрил его. Нацисты не приходили к власти в Германии мгновенно. Сначала они выступали в пивных, потом проходили в городские советы, потом в национальный парламент как оппозиция, потом участвовали в переговорах с традиционными партиями и предлагали им свою поддержку, а потом стали лидирующей партией и перестреляли своих оппонентов. Тюрингия сейчас вступила в предпоследнюю фазу. И вопрос уже не в том, уйдет Кеммерих в отставку или нет (скорее всего, уйдет, получив около 100 тысяч евро компенсации за самое короткое премьерство в истории Германии). А в том, что дамбу прорвало, и нацисты нашли путь к манипуляции демократией.

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