Игорь Матвиенко об участнике «Иванушки International» Андрее Григорьеве-Апполонове: «Он себя убивает»

Игорь Матвиенко об участнике «Иванушки International» Андрее Григорьеве-Апполонове: «Он себя убивает»

07.02.2020, 16:21, Разное

Продюсер музколлектива «Иванушки International» Игорь Матвиенко в одном из недавних интервью высказался об участнике группы Андрее Григорьеве-Апполонове. Он считает, что исполнитель «убивает себя» пагубными пристрастиями, которые нередки среди звёзд шоу-бизнеса.
Игорь Матвиенко заметил, что образ жизни Григорьева-Апполонова можно было бы в какой-то мере оправдать сложным периодом в жизни – разводом с супругой. Однако точно так же «Рыжий Иванушка» вёл себя и несколько лет назад, поэтому объяснить пагубное пристрастие к алкоголю, вероятно, можно «тяжестью славы». Популярность зачастую негативно отражается на психике знаменитостей, не делает их счастливыми, а опустошает. По мнению продюсера, для большинства музыкантов слава и любовь публики – своеобразная зависимость, которую они боятся потерять.

Звёзды мирового масштаба, такие как Оззи Осборн или Мик Джаггер, вполне справляются с популярностью без алкоголя или запрещённых препаратов, а молодое поколение звёзд продолжает «медленно убивать себя», что Матвиенко замечает у Андрея Григорьева-Апполонова. Самостоятельно остановиться и начать менять отношение к жизни сложно, и в этом случае многим помогает понимание, что для мужчины после 50 лет жизнь не заканчивается, а только начинается, подчеркнул продюсер коллектива «Иванушки International».



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