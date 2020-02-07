«Чувствую в тебе родственную Сахалинскую душу»: Игорь Николаев поздравил с днём рождения Аниту Цой

«Чувствую в тебе родственную Сахалинскую душу»: Игорь Николаев поздравил с днём рождения Аниту Цой

07.02.2020, 16:21, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница и телеведущая Анита Цой 7 февраля отмечает 49-й день рождения. Композитор Игорь Николаев на странице в Instagram написал слова поздравлений для именинницы, отметив, что «чувствует в ней родственную Сахалинскую душу».
В одной из недавних публикаций Игорь Николаев разместил архивный снимок, на котором запечатлён с Анитой Цой. В подписи к посту композитор вспомнил, с чего начиналась дружба с коллегой – застолья в доме певицы, где гостей угощали блюдами корейской кухни, «родом из детства». С тех пор Николаев всегда чувствует в коллеге «родственную Сахалинскую душу» и ценит прекрасные взаимоотношения. Композитор пожелал имениннице, готовой всегда и всем прийти на помощь, огромного счастья и крепкого здоровья.

В комментариях к публикации многие фолловеры присоединились к поздравлениям Аните Цой, желая в день рождения семейного счастья, побольше новых хитов и интересных идей. Одна из подписчиц Николаева отметила, что она при виде певицы также вспоминает приятные моменты детства, когда дружила с корейцами и была частым гостем в их доме.



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