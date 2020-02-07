Euronews — карантин из-за коронавируса грозит серьёзным спадом на авторынке

Город Ухань, где началась эпидемия коронавируса, считается одним из крупнейших центров автомобильного производства в Китае. В этой стране выпускаются автокомплектующие для многих иностранных компаний, и последствия эпидемии уже негативно отражаются на мировом рынке, передаёт Euronews. По оценкам аналитиков, если карантин продолжится до середины марта, мировая автопромышленность не досчитается около 1,7 миллионов единиц продукции.

Автопроизводители во всём мире подсчитывают убытки из-за остановки работы заводов в Китае на фоне вспышки коронавируса. По крайней мере в 24 регионах Китая предприятия не возобновят активность до 10 февраля.

В стране производятся автокомплектующие для многих компаний. По данным исследовательского центра IHS Markit, 350 тыс. транспортных средств не сойдут с конвейера в первом квартале.

МАНОХАР БХАТ, глава отдела продаж Kia Motors India: В Южной Корее производство нарушилось на заводе Kia из-за сбоя в цепочке поставок. В Индии пока удалось избежать таких негативных последствий, но итоги подводить ещё рано. Наша цепочка поставок длиннее, поэтому воздействие мы можем ощутить не сразу.

Из-за дефицита запчастей в Южной Корее остановлено производство и на заводах компании Hyundai. В целом, если такой беспрецедентный карантин продолжится и до середины марта, то мировая автомобильная промышленность не досчитается уже 1,7 миллионов единиц продукции.

Город Ухань, где началась эпидемия, — один из крупнейших центров автомобильного производства в Китае. Коронавирус вмешался в планы генерального директора компании Tesla Илона Маска: на шанхайском заводе в текущем году он намеревался собрать 500 тыс. автомобилей, но теперь поставки задерживаются.

Крупнейший иностранный автопроизводитель в Китае Volkswagen Group попросил три с половиной тысячи своих сотрудников в Пекине поработать из дома до 17 февраля.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2020 года.

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