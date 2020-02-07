Замглавы Генштаба назвал дело против себя попыткой дискредитации руководства Вооруженных Сил

Замглавы Генштаба назвал дело против себя попыткой дискредитации руководства Вооруженных Сил

07.02.2020, 16:19, Новости дня

Замглавы Гештаба ВС РФ Халил Арсланов в 235-м гарнизонном военном суде заявил, что уголовное дело против него возбудили для дискредитации лично его и «высшего руководства Вооруженных Сил».

Арсланов сказал, что его «обманным путем пригласили на беседу» без адвоката, передает «Интерфакс».

Напомним, Арсланов был задержан в пятницу по обвинению в особо крупном мошенничестве.

В октябре прошлого года Главное военно-следственное управление СК РФ предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома». В декабре суд арестовал имущество Арсланова.

Сам Арсланов вину не признает, полагая, что его оговорили подчиненные и связанные с ними коммерсанты. Исследования на полиграфе показали, что Арсланов не врет. Минобороны отказалось подавать к нему гражданский иск о возмещении ущерба, сообщив, что это будет сделано, если суд признает вину генерала.



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