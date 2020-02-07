Неожиданный выбор: какую работу ищут россияне

Аналитики российского рынка труда выяснили, какие вакансии чаще всего ищут жители страны. Выяснилось, что все больше людей интересуются должностями с ежедневными выплатами заработной платы, сообщает телеканал «Царьград».

В список самых популярных вошли вакансии грузчика, водителя, электрика, няни, повара, уборщицы, продавца и администратора. При этом интерес к работе грузчиком вырос на 17% по сравнению с прошлогодними показателями. Наряду с этим на 2% снизилось число ищущих удаленную работу, передают «Известия».

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