«Спуститесь с великорусского пьедестала». Кулеба назвал унизительным комментарий продюсера телеканала «1+1» об украинском языке

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что унизительное отношение к украинскому языку ничем нельзя оправдать. Так он отреагировал в Facebook на высказывание продюсера телеканала «1+1» Алены Еремеевой об использовании украинского языка в сериалах.
По его словам, комментарий Еремеевой свидетельствует о «давнем укоренившемся пренебрежении» к украинскому языку.
«Ничем нельзя оправдать унизительное отношение к украинскому языку, а тем более оптимизацией бюджетов и повышением рейтингов», – написал он.
Чиновник уверен, что украинское общество осудит такое отношение к государственному языку.
«Те, кто пытаются вернуть украинский язык в категорию «смешные малороссы», должны спуститься с великорусского пьедестала в реальность, в которой, по данным прошлогоднего опроса КМИС [Киевского международного института социологии] почти 80% наших граждан являются активными потребителями именно украиноязычного контента», – написал вице-премьер.
Коментар, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить — це, передусім, про глибоко вкорінену…
Posted by Dmytro Kuleba on Neljapäev, 6. veebruar 2020
6 февраля Еремеева рассказала, что все комедийные сериалы для нового сезона телеканала «1+1» сняты на украинском языке, а все семь мелодрам – на русском. Объяснила она это тем, что «мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии».
Языковой омбудсмен Украины Татьяна Монахова подчеркнула, что подобные высказывания могут быть очень болезненно восприняты обществом. Министр образования и науки Украины Анна Новосад назвала заявление Еремеевой «позором и глубоким неуважением к обществу».
Еремеева заявила «Телекритике», что ее фразы, произнесенные во время профессиональной дискуссии, вырвали из контекста: «Ни в коем случае речь не шла о предубеждении с нашей стороны относительно украинского языка, а только о производственных нюансах».
С октября 2017 года в Украине действует закон о языковых квотах на телевидении. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора.
14 апреля 2019 года член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявлял, что благодаря закону доля украинского языка в эфире украинского телевидения увеличилась до 92%.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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