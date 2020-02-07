+18,3 °С. На антарктической станции зафиксировали температурный рекорд

+18,3 °С. На антарктической станции зафиксировали температурный рекорд

07.02.2020, 16:18, Новости дня

На аргентинской научно-исследовательской станции «Эсперанса», расположенной на крайнем севере Антарктического полуострова, в полдень 6 февраля зафиксирован абсолютный рекорд температуры за все время наблюдений – +18,3 °С. Об этом сообщила в Twitter Национальная метеорологическая служба Аргентины.

Прежний максимум равнялся +17,5 °С, такую температуру фиксировали 17 марта 2015 года.

Этот рекорд не стал единственным, заявили метеорологи. На главной аргентинской антарктической станции «Марамбио» 6 февраля столбик термометра поднялся до +14,1 °С. Это наивысшая температура февраля; прежний максимум составлял +13,8 °С и был отмечен 24 февраля 2013 года.

La Base #Marambio también registró la temperatura más alta para un de mes de febrero desde 1971. Alcanzó 14,1°C y superó los 13,8°C del 24 de febrero de 2013. pic.twitter.com/PsgpMFrHyc

— SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020

«Марамбио» расположена примерно в 100 км к югу от «Эсперансы».

В Антарктиде сейчас разгар лета.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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