Контрразведка СБУ предупредила террористическую угрозу на трассе под Славянском

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины вместе со сводной группой разминирования Национальной гвардии Украины в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обнаружили противотанковую ракету и предупредили террористическую грозу. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Гвардейцами была уничтожена РПГ-22, найденная под Славянском. Агентурную информацию о средстве поражения, спрятанном в кустах возле трассы М03 близ Славянска, в ходе выполнения задач получили представители военной контрразведки СБУ в ОТУ «Север», – говорится в сообщении.

Командир группы разминирования сообщил, что члены группы обследовали около полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования.

«На взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно», – рассказал командир группы разминирования.

Он подчеркнул, что в случае срабатывания РПГ диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, потому что автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, рядом расположен населенный пункт.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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