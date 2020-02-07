Контрразведка СБУ предупредила террористическую угрозу на трассе под Славянском

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины вместе со сводной группой разминирования Национальной гвардии Украины в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обнаружили противотанковую ракету и предупредили террористическую грозу. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Гвардейцами была уничтожена РПГ-22, найденная под Славянском. Агентурную информацию о средстве поражения, спрятанном в кустах возле трассы М03 близ Славянска, в ходе выполнения задач получили представители военной контрразведки СБУ в ОТУ «Север», – говорится в сообщении.
Командир группы разминирования сообщил, что члены группы обследовали около полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования.
«На взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно», – рассказал командир группы разминирования.
Он подчеркнул, что в случае срабатывания РПГ диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, потому что автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, кроме того, рядом расположен населенный пункт.
СБУ та НГУ попередили ймовірний теракт на Донеччині#ООС #Операція_ОСВійськові контррозвідники Служби безпеки України…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 7. veebruar 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Фигуристка Евгения Медведева отказалась участвовать в чемпионате России / 28 декабря
- Российское агентство «Sputnik Эстония» приостановило работу / 31 декабря
- Касперская оценила заявление ФБР о «контрразведывательной угрозе» от российского ПО / 3 декабря
- Иран решил самостоятельно изучить данные черного ящика сбитого украинского «Боинга» / 19 января
- Российские ученые разработали маски против вирусов / 7 февраля
- Автоновости: Случайно рассекречена внешность обновленного Mercedes-Benz E-класса / 24 января
- Психологи выяснили, как одежда влияет на оценку компетентности человека / 12 декабря
- США изучают возможность признания экономики Белоруссии рыночной / 6 февраля