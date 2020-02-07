Турция стянула военную технику в Идлиб

В контролируемые сирийскими боевиками районы провинции Идлиб пришла колонна военной турецкой техники, сообщают информационные агентства.
Турция перебрасывает силы к наблюдательным пунктам в Идлибе, передает «Интерфакс».
Отмечается, что турецкие военные прибыли в район к западу от города Саракиб.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военным ответом сирийской армии, если до конца февраля она не отступит от наблюдательных пунктов Турции в Идлибе.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал жесткий ответ на нарушения стабильности в Сирии, в которых Анкара обвиняет Дамаск.
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